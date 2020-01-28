«Локомотив» подал в суд на бывшего президента московского клуба Илью Геркуса. Об этом сообщается на официальном сайте в базе данных арбитражного суда Москвы. Сумма иска «Локомотива» к функционеру составляет около 144 миллионов рублей.

По информации РБК, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и пресс-служба железнодорожников не смогли оперативно ответить на вопрос о судебном иске против Геркуса.

47-летний Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016-го по декабрь 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом России (2017/18) и обладателем Кубка страны (2016/17).