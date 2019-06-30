"Локомотив" перед "Зенитом" не забил "Жилине"

"Локомотив" в товарищеском матче сыграл вничью с "Жилиной" (0:0).

В субботу, 6 июля, "железнодорожники" сыграют с "Зенитом" в матче за Суперкубок.

Товарищеский матч

"Жилина" (Словакия) – "Локомотив" (Москва) – 0:0

"Локомотив": Гильерме (Коченков, 59), Живоглядов, Чорлука, Мурилу Серкейра, Баринов, Рыбус (Лысов, 64), Ант.Миранчук (Рыбчинский, 75), Ал.Миранчук (Эдер, 66), Крыховяк (Коломейцев, 68), Смолов (Тугарев, 75), Жемалетдинов (Магкеев, 78).

30 июня. Бад-Клайнкирххайм. Стадион Sportarena Bad Kleinkirchheim.