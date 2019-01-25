"Локомотив" обыграл "Ростов" в серии пенальти на турнире в Катаре

"Локомотив" в серии пенальти победил "Ростов" в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" (1:1, пенальти - 4:3). Голами в основное время отметились хавбек красно-зеленых Дмитрий Баринов, а также форвард дончан Видар Кьяртанссон.

"Локомотив" набрал 5 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. "Ростов" с 1 баллом занимает 3-ю строчку.

Фонбет Кубок Матч Премьер

"Ростов" - "Локомотив" - 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти - 3:4

Голы: Баринов, 47 (0:1). Кьяртанссон, 56 (1:1).

Серия пенальти: Эдер - 0:0 (вратарь). Сигурдарсон - 0:0 (вратарь). Жемалетдинов - 0:1. Еременко - 1:1. Баринов - 1:2. Скопинцев - 2:2. Тугарев - 2:3. Ионов - 3:3. Хеведес - 3:4. Хаджикадунич - 3:4 (вратарь).

"Ростов": Абаев, Ингасон (Плиев, 46), Сигурдссон (Хаджикадунич, 46), Новосельцев (Осинов, 68), Паршивлюк (Логашов, 46), Гацкан (Глебов, 46), Кьяртанссон (Еременко, 60), Зуев (Трошечкин, 60), Салетрос (Сигурдарсон, 60), Щадин (Скопинцев, 46), Шомуродов (Ионов, 69).

"Локомотив": Гильерме (Коченков, 46), Игнатьев (Михалик, 46. И.Лапшов, 88), Кверквелия (Идову, 46), Чорлука (Хеведес, 46), Рыбус (Лысов, 46), Фарфан (Миронов, 46), Денисов (Тарасов, 46), Крыховяк (Жемалетдинов, 46), Ал.Миранчук (Баринов, 46), Ант.Миранчук (Тугарев, 46), Смолов (Эдер, 46).

Судьи: Мешков (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Петросян (Бронницы).

25 января. Доха. Стадион "Доха Спортс Сити".

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