"Локомотив" на своем поле одержал минимальную победу над "Енисеем" в матче 26-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги – 1:0.

Единственный гол забил хавбек железнодорожников Николай Титков.

Благодаря победе "Локомотив" поднялся на 3-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков. "Енисей"с 28 баллами располагается на 12-й строчке.

В другом матче дня "Уфа" и "Урал" сыграли вничью – 1:1.

В составе уфимцев отличился хавбек Марк Криворог, у уральцев – форвард Евгений Татаринов.

"Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице (19 очков), "Уфа", также набрав 19 баллов, идет на 14-й строчке.

Молодежные команды

26-й тур

"Локомотив – мол." (Москва) – "Енисей – мол." (Красноярск) – 1:0 (0:0)

Гол: Титков, 54.

Судья: Генералов (Екатеринбург).

27 апреля. Москва. Стадион "Сапсан Арена".

"Уфа – мол." (Уфа) – "Урал – мол." (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

Голы: Криворог, 24 (1:0). Татаринов, 37 (1:1).

Судья: Харин (Вологда).

27 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник".