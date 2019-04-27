"Локомотив" на своем поле одержал минимальную победу над "Енисеем" в матче 26-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги – 1:0.
Единственный гол забил хавбек железнодорожников Николай Титков.
Благодаря победе "Локомотив" поднялся на 3-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков. "Енисей"с 28 баллами располагается на 12-й строчке.
В другом матче дня "Уфа" и "Урал" сыграли вничью – 1:1.
В составе уфимцев отличился хавбек Марк Криворог, у уральцев – форвард Евгений Татаринов.
"Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице (19 очков), "Уфа", также набрав 19 баллов, идет на 14-й строчке.
Молодежные команды
26-й тур
"Локомотив – мол." (Москва) – "Енисей – мол." (Красноярск) – 1:0 (0:0)
Гол: Титков, 54.
Судья: Генералов (Екатеринбург).
27 апреля. Москва. Стадион "Сапсан Арена".
"Уфа – мол." (Уфа) – "Урал – мол." (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)
Голы: Криворог, 24 (1:0). Татаринов, 37 (1:1).
Судья: Харин (Вологда).
27 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник".