«Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче молодежных команд

«Арсенал» в домашнем матче молодежного чемпионата России проиграл «Локомотиву» — 2:3. С 78-й минуты хозяева играли в меньшинстве. «Железнодорожники» вырвали победу на 86-й минуте встречи. C 33 очками они занимают второе место в турнирной таблице. Туляки (32) — третьи.

Молодежные команды

19-й тур

«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 2:3 (1:1)

Голы: Гарастюк, 5 — в свои ворота (0:1). Мусаев, 12 (1:1). Хлусевич, 60 (2:1). Петухов, 66 — с пенальти (2:2). Титков, 86 (2:3).

Удаление: Ходеев (Арсенал Т — мол.), 78.

Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).

5 декабря. Тула. Стадион «ДЮСШ Арсенал».