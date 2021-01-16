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«Локомотив» объявил о подписании контракта с Паблу

04:23
Паблу стал игроком «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
Паблу стал игроком «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
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Защитник Паблу успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба клуба. 29-летний бразилец уже присоединился к команде на сборе в Марбелье. Паблу будет выступать под номером 3.

Ранее появлялась информация,что за трансфер Паблу «Локомотив» выплатит «Бордо» 2,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

Жирондинцы приобрели бразильца у «Понте Преты» в 2015 году за 2 миллиона евро. В этом сезоне он провел 13 матчей и забил один гол. Контракт футболиста с «Бордо» истекает 30 июня.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23398

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