«Локомотив» объявил о подписании контракта с Паблу

Защитник Паблу успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба клуба. 29-летний бразилец уже присоединился к команде на сборе в Марбелье. Паблу будет выступать под номером 3.

Ранее появлялась информация,что за трансфер Паблу «Локомотив» выплатит «Бордо» 2,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

Жирондинцы приобрели бразильца у «Понте Преты» в 2015 году за 2 миллиона евро. В этом сезоне он провел 13 матчей и забил один гол. Контракт футболиста с «Бордо» истекает 30 июня.