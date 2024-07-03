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Сегодня, 11:57

«Локомотив» назвал состав на второй летний сбор

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» опубликовал состав команды на второй летний предсезонный сбор.

Он пройдет в Баковке с 3 по 13 июля.

Состав «Локомотива» на второй сбор:

Вратари: Илья Лантратов, Антон Митрюшкин, Вадим Другов, Даниил Веселов.

Защитники: Евгений Морозов, Жерзино Ньямси, Марио Митай, Лукас Фассон, Наир Тикнизян, Александр Сильянов, Максим Ненахов, Илья Самошников, Егор Погостнов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Сергей Пиняев, Никита Салтыков, Данила Годяев.

Нападающие: Тимур Сулейманов, Дмитрий Воробьев, Владислав Сарвели, Вадим Раков, Дмитрий Радиковский.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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