«Локомотив» назвал состав на второй летний сбор
«Локомотив» опубликовал состав команды на второй летний предсезонный сбор.
Он пройдет в Баковке с 3 по 13 июля.
Состав «Локомотива» на второй сбор:
Вратари: Илья Лантратов, Антон Митрюшкин, Вадим Другов, Даниил Веселов.
Защитники: Евгений Морозов, Жерзино Ньямси, Марио Митай, Лукас Фассон, Наир Тикнизян, Александр Сильянов, Максим Ненахов, Илья Самошников, Егор Погостнов.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Сергей Пиняев, Никита Салтыков, Данила Годяев.
Нападающие: Тимур Сулейманов, Дмитрий Воробьев, Владислав Сарвели, Вадим Раков, Дмитрий Радиковский.
Источник: ФК «Локомотив»
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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