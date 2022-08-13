Агент защитника «Атлетико Минейро» отреагировал на новость об интересе к игроку со стороны «Спартака»

Джованни Годой, агент защитника «Атлетико Минейро» Рубенса, отреагировал на информацию о том, что «Спартак» делал предложение по трансферу его клиента.

«Не в курсе по поводу предложения «Спартака» к игроку. Со мной никто не связывался из России, и ничего не приходило», — сказал Годой Sport24.

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят приобрести 21-летнего бразильца за 7 миллионов евро.

Отметим, в начале июля сообщалось об интересе к Рубенсу со стороны «Динамо». В текущем сезоне защитник провел 31 матч, в которых забил один гол.