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Сегодня, 16:51

Агент защитника «Атлетико Минейро» отреагировал на новость об интересе к игроку со стороны «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Джованни Годой, агент защитника «Атлетико Минейро» Рубенса, отреагировал на информацию о том, что «Спартак» делал предложение по трансферу его клиента.

«Не в курсе по поводу предложения «Спартака» к игроку. Со мной никто не связывался из России, и ничего не приходило», — сказал Годой Sport24.

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят приобрести 21-летнего бразильца за 7 миллионов евро.

Отметим, в начале июля сообщалось об интересе к Рубенсу со стороны «Динамо». В текущем сезоне защитник провел 31 матч, в которых забил один гол.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-13-agent-rubensa-otreagiroval-na-informatsiyu-o-predlozhenii-spartaka

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Основные источники исследования

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Зенит 1
ЦСКА 0
1-й тайм

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
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Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
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Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

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1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
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14
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