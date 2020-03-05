«Локомотив» и Adidas объявили о заключении договора о сотрудничестве

«Локомотив» и Adidas заключили долгосрочный договор о сотрудничестве. Соглашение о техническом спонсорстве вступит в силу 1 июля 2020 года. С сезона-2020/2021, все команды, входящие в структуру «Локо», будут экипированы продукцией Adidas.

— Мы рады подписанию соглашения с лидирующим брендом, — сказал генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. — Это сотрудничество открывает перед нами новые горизонты. Мы обсуждаем новые проекты, связанные и с «Локоболом», и со столетием празднования клуба. Сотрудничество пойдет по разным направлениям. Что касается экипировки наших команд, мы заключим контракт на условиях, которые позволят относиться к данному договору, как к коммерческому направлению. Это сотрудничество даст много и клубу, и компании. (Елена Григорьевская)