"Локомотив" громит "Урал" 4:0, забив два гола за 2 минуты. Видео

"Локомотив" за 2 минуты довел счет в домашнем матче 5-го тура РПЛ против "Урала" до разгромного - 4:0.
На 76 минуте Гжегош Крыховяк поборолся за отскок, поднял мяч и по высокой дуге отправил мяч в "девятку" ворот уральской команды. А на 78 минуте встречи Алексей Миранчук на скорости прорвался в штрафную "Урала" с правого фланга и точно низом пробил мимо Годзюра в дальний угол ворот.
⚽ Второй гол Гжегожа Крыховяка в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 11, 2019
📺 #ЛокоУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
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⚡ Алексей Миранчук доводит счет до разгромного!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 11, 2019
📺 #ЛокоУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 Матч! Клуб
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/xZGVkWP4Yf
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