"Локомотив" громит "Урал" 4:0, забив два гола за 2 минуты. Видео

"Локомотив" за 2 минуты довел счет в домашнем матче 5-го тура РПЛ против "Урала" до разгромного - 4:0.

На 76 минуте Гжегош Крыховяк поборолся за отскок, поднял мяч и по высокой дуге отправил мяч в "девятку" ворот уральской команды. А на 78 минуте встречи Алексей Миранчук на скорости прорвался в штрафную "Урала" с правого фланга и точно низом пробил мимо Годзюра в дальний угол ворот.