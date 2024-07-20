Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

«Локомотив» — «Акрон»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Телеканал «Матч! Премьер» покажет матч «Локомотив» — «Акрон» 20 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Локомотива».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» в рамках 1-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 сыграет против «Акрона» в субботу, 20 июля. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет по подписке на канале «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 14.50 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Акрон» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

Последняя очная встреча соперников прошла в рамках товарищеского матча в январе 2024 года и завершилась победой «Акрона» со счетом 2:0.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
Хуснуллин допустил пересмотр условий семейной ипотеки
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
На Украине заявили о повреждении железной дороги в Харьковской области
Экс-замминистра обороны Иванов просил выпустить его из СИЗО
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Масалитин считает, что ЦСКА набрал слишком много легионеров
Личка — о задаче «Динамо» попасть в тройку: «Сто процентов не слишком скромно»
«Ростов» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 19.45
«Зенит» заберет золото без нервов, «Спартаку» помешает слабый состав. Как будет выглядеть топ-5 РПЛ в конце сезона
«Динамо» — «Факел»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 19.45
«Крылья Советов» — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 17.15
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Гендиректор «Акрона»: «Нас пополнят еще два-три игрока, команде нужны вингеры»
Директор «Акрона» Власов: «Из первых семи матчей сезона только два домашних. Что есть, то есть»
Масалитин считает, что ЦСКА набрал слишком много легионеров
«Крылья Советов» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ
«Зенит» — не чемпион России. Реально ли это? Есть три возможных сценария
«Локомотив» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голдобин: «Какое место займет футбольный «Спартак» по итогам сезона? Первое!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости