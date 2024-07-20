Александр Медведев надеется, что «Зенит» вернется в еврокубки
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, как сейчас «Зенит» играл бы в Лиге чемпионов.
— Вам не кажется, что в этом сезоне «Зенит» собрал лигачемпионскую команду?
— Понимаете, это все теории — как бы команда этого или прошлого сезона сыграла в Лиге чемпионов. Могут сказать: «Легко вам говорить, когда вы там не играете». Но команда играет в современный и качественный футбол.
— Нынешний «Зенит» смог бы добиться серьезного результата в Лиге чемпионов, если бы играл там?
— Надеюсь, что мы до этого доживем.
— Верите, что нас вернут в еврокубки в ближайшие четыре года?
— Я верю, — цитирует Медведева «РБ Спорт».
С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях.
Трансферы РПЛ: в «Спартак» едет аргентинец, «Зенит» ждет Илича, а Клаудиньо может уехать
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|И
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -