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Сегодня, 13:27

Александр Медведев надеется, что «Зенит» вернется в еврокубки

Виктория Кравченко
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, как сейчас «Зенит» играл бы в Лиге чемпионов.

— Вам не кажется, что в этом сезоне «Зенит» собрал лигачемпионскую команду?

— Понимаете, это все теории — как бы команда этого или прошлого сезона сыграла в Лиге чемпионов. Могут сказать: «Легко вам говорить, когда вы там не играете». Но команда играет в современный и качественный футбол.

— Нынешний «Зенит» смог бы добиться серьезного результата в Лиге чемпионов, если бы играл там?

— Надеюсь, что мы до этого доживем.

— Верите, что нас вернут в еврокубки в ближайшие четыре года?

— Я верю, — цитирует Медведева «РБ Спорт».

С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях.

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Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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