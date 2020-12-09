«Молодежка» «Локомотива» разгромила «Академию им. Коноплева»

В матче 13-го тура молодежного первенства России «Локомотив» победил «Академию им. Коноплева» (6:0). «Динамо» на выезде победило «Тамбов» (4:2).

Молодежное первенство России

13-й тур

«Локомотив — мол.» (Москва) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 6:0 (4:0)

Голы: Грицак, 27 (1:0). Котельников, 30 (2:0). Касимов, 41 (3:0). Касимов, 43 (4:0). Касимов, 58 (5:0). Турищев, 74 (6:0).

Судья: Труханович (Барнаул).

9 декабря. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Динамо — мол.» (Москва) — 2:4 (1:2)

Голы: Ивахнов, 10 (0:1). Караев, 31 — в свои ворота (1:1). Мазурин, 34 (1:2). Галкин, 57 (1:3). Скрыпников, 64 — с пенальти (2:3). Жуковский, 79 (2:4).

Судья: Лысенко (Йошкар-Ола).

9 декабря. Липецк. Стадион «Сокол».

«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Рубин — мол.» (Казань) — 1:2 (0:0)

Голы: Булка, 52 (1:0). Раджабов, 54 (1:1). Раджабов, 77 (1:2)

9 декабря. Екатеринбург. Стадион Футбольный манеж «Урал».

«УОР №5» (Егорьевск) — «Химки — мол.» (Химки) — 2:2 (2:1)

Голы: Мотовилов, 6 (1:0). Малыхин, 26 (1:1). Павленко, 39 (2:1). Малыхин, 86 (2:2).

Судья: Данченков (Москва).

9 декабря. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».

«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Ротор — мол.» (Волгоград) — 1:0 (1:0)

Гол: Конев, 22.

Судья: Набиев (Сочи).

9 декабря. Тула. Стадион «СШ Арсенал».