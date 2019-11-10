В матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» принимает «Краснодар». В концовке первого тайма главный арбитр встречи Владислав Безбородов подошел к скамейке запасных и предъявил желтую карточку.

Предупреждение получил Александр Ермохин — начальник команды «Краснодар».

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