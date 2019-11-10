«Локо» — «Краснодар»: кто получил желтую на скамейке «быков»?
20:07
В матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» принимает «Краснодар». В концовке первого тайма главный арбитр встречи Владислав Безбородов подошел к скамейке запасных и предъявил желтую карточку.
Предупреждение получил Александр Ермохин — начальник команды «Краснодар».
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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