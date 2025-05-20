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Бистрович избежал серьезной травмы голеностопа и cможет принять участие в суперфинале Кубка России

Константин Белов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович избежал серьезной травмы голеностопа в матче 29-го тура против «Локомотива» (2:2).

Игрок с высокой долей вероятности сможет принять участие в суперфинале Кубка России против «Ростова», который состоится 1 июня.

Ранее 27-летний хорват был вынужденно заменен на 21-й минуте матча чемпионата России и покинул стадион на костылях.

В этом сезоне Бистрович провел за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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Кристиян Бистрович
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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