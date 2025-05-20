Бистрович избежал серьезной травмы голеностопа и cможет принять участие в суперфинале Кубка России

Как стало известно «СЭ», полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович избежал серьезной травмы голеностопа в матче 29-го тура против «Локомотива» (2:2).

Игрок с высокой долей вероятности сможет принять участие в суперфинале Кубка России против «Ростова», который состоится 1 июня.

Ранее 27-летний хорват был вынужденно заменен на 21-й минуте матча чемпионата России и покинул стадион на костылях.

В этом сезоне Бистрович провел за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.