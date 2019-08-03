Лодыгин стал игроком "Газиантепспора"

"Газиантепспор" на своем официальном сайте объявил о трансфере голкипера Юрия Лодыгина. Бывший вратарь "Зенита" подписал с турецким клубом контракт на два года.
Напомним, что с 2013 года он выступал за "Зенит", однако в прошлом сезоне потерял место в составе и часть сезона провел в аренде в "Олимпиакосе". Там он сыграл в двух встречах, где пропустил один мяч.
💣TRANSFER | YURI LODYGIN GAZİŞEHİR'DE!— Gazişehir FK (@GazisehirFK) August 2, 2019
👉 https://t.co/D2nQjnQWQZ pic.twitter.com/ORljOXOy2y
Загрузка...