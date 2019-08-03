Лодыгин стал игроком "Газиантепспора"

"Газиантепспор" на своем официальном сайте объявил о трансфере голкипера Юрия Лодыгина. Бывший вратарь "Зенита" подписал с турецким клубом контракт на два года.

Напомним, что с 2013 года он выступал за "Зенит", однако в прошлом сезоне потерял место в составе и часть сезона провел в аренде в "Олимпиакосе". Там он сыграл в двух встречах, где пропустил один мяч.