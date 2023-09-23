Литвинов ответил на вопрос о восстановлении

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о своем восстановлении.

«Уже получше, потихоньку», — сказал Литвинов журналистам.

После матча за сборную России против Катара (1:1) 22-летний футболист пропустил игры красно-белых против «Сочи», «Пари НН» (в Кубке России) и «Динамо» (остался в запасе).