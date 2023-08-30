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Сегодня, 10:45

Литвинов — об интересе «Торино»: «Узнал об этом из интернета, как и вы»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Руслан Литвинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Торино». Ранее Metaratings.ru сообщало, что игрок может продолжить карьеру в серии А.

«Я так же, как и вы, прочитал эту информацию из интернета. С агентом это не обсуждал, потому что сейчас идут важные игры и не хочется отвлекаться на то, что пишут СМИ. Сейчас я в «Спартаке». Но мечта попробовать себя в Европе, конечно, есть», — сказал Литвинов «СЭ».

По данным источника, официальных предложения по трансферу игрока пока не поступало. Однако были контакты по поводу возможного перехода Литвинова в туринский клуб.

Контракт 22-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне в активе хавбека семь матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Руслан Литвинов
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ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Ростов – Динамо
 - : -
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Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
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