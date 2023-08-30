Литвинов — об интересе «Торино»: «Узнал об этом из интернета, как и вы»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Торино». Ранее Metaratings.ru сообщало, что игрок может продолжить карьеру в серии А.

«Я так же, как и вы, прочитал эту информацию из интернета. С агентом это не обсуждал, потому что сейчас идут важные игры и не хочется отвлекаться на то, что пишут СМИ. Сейчас я в «Спартаке». Но мечта попробовать себя в Европе, конечно, есть», — сказал Литвинов «СЭ».

По данным источника, официальных предложения по трансферу игрока пока не поступало. Однако были контакты по поводу возможного перехода Литвинова в туринский клуб.

Контракт 22-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне в активе хавбека семь матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.