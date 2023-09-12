Личка заявил, что Тюкавин будет готов к матчу «Динамо» с «Пари НН»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что форвард Константин Тюкавин будет готов к матчу 8-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Тюкавин работает индивидуально, но я уверен, что в пятницу он будет готов к игре. Фомин и [Дмитрий] Скопинцев играют во вторник с Катаром, потом им лететь самолетом назад в среду около пяти часов. В четверг они будут уже на базе готовиться к игре, и там больше индивидуальный вопрос, как они себя будут чувствовать», — цитирует Личку ТАСС.

Тюкавин, защитник Сергей Паршивлюк и полузащитник Даниил Фомин были травмированы в матче седьмого тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

Матч «Динамо» — «Пари НН» состоится 15 сентября и начнется в 19.00 мск.