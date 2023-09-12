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Сегодня, 10:21

Личка заявил, что Тюкавин будет готов к матчу «Динамо» с «Пари НН»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что форвард Константин Тюкавин будет готов к матчу 8-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Тюкавин работает индивидуально, но я уверен, что в пятницу он будет готов к игре. Фомин и [Дмитрий] Скопинцев играют во вторник с Катаром, потом им лететь самолетом назад в среду около пяти часов. В четверг они будут уже на базе готовиться к игре, и там больше индивидуальный вопрос, как они себя будут чувствовать», — цитирует Личку ТАСС.

Тюкавин, защитник Сергей Паршивлюк и полузащитник Даниил Фомин были травмированы в матче седьмого тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

Матч «Динамо» — «Пари НН» состоится 15 сентября и начнется в 19.00 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/18722919
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Балтика – Ростов
 - : -
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