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Сегодня, 15:03

Личка считает, что белорусским клубам лучше играть в РПЛ, чем в еврокубках

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мыслями о возможности включения белорусских клубов в состав РПЛ.

«Я ранее говорил, что не против этого. Это хорошо для белорусского футбола — его уровень сейчас чуть-чуть понизился. И если бы была возможность включить 1-2 команды в РПЛ — это было бы хорошо, при определенных обстоятельствах — например, необходимом бюджете клубов. Есть большая разница в уровне конкуренции в РПЛ и в Белоруссии», — приводит «РБ Спорт» слова Ивича.

Также он высказался о том, что выступление белорусских команд в еврокубках не сильно помогает росту их уровня.

«Честно скажу — а кто хорошо играет в еврокубках? Никто. Поэтому для них, если бы одна-две команды могли бы включиться в российский футбол, это было бы хорошо для понимания уровня. Это могло бы помочь, стать примером», — добавил тренер.

21 октября министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-belorusskim-klubam-luchshe-igrat-v-rpl-chem-v-evrokubkah/
Футбол
РПЛ
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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