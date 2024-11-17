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Сегодня, 10:20

Личка о Каннаваро: «Встретились, вспомнили, как играли в 2019 году. Для меня это был сюрприз»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал об общении с чемпионом мира в составе сборной Италии Фабио Каннаваро.

Ранее Личка и Каннаваро приняли участие в турнире Winline LPL Cup по паделу.

— Теперь у вас в Википедии будет строчка: «Обыграли Каннаваро».

— Это в падел, ха-ха. В футбол — нет. Но можно сказать, что и в футболе. Мы с Фабио однажды встретились во время товарищеской игры, когда он работал в Китае. Мы играли с «Гуанджоу», плюс-минус 2019 год. Выиграли 2:0. Но это неважно. Говорил с Фабио, у него проблемы с коленом. Это тяжело. У меня, например, болит ахилл. Две игры провел, уже чувствую, болит. У меня хороший партнер — Армиче (тренер «Динамо» по физподготовке Армиче Вега, — прим. «СЭ»). Он играет, сохраняет много мячей, а я стараюсь не мешать (смеется).

— Что-то успели обсудить еще с Фабио?

— Да, честно скажу, для меня был сюрприз... Когда мы встретились, сказал [про тот матч в Китае]. Он ответил: «Да-да, я помню». Было приятно. Вчера немного поговорили. Спросил, как у него идет жизнь. Потом и с Пануччи поговорили. У него мама чешка, и у него тоже чешский паспорт, ездит в Прагу. Поэтому поговорили по-чешски. С Венсаном Кандела тоже пообщались. Футбольный мир маленький. Когда человек играл на каком-то уровне, можно встретить его и позже (улыбается).

— Фабио Каннаваро сейчас без клуба. Может быть, пригласить его в штаб «Динамо»?

— Так Фабио работает как главный тренер. Он должен работать главным, а не в качестве ассистента. Если бы я был на месте Фабио, тоже бы искал варианты стать главным тренером. Но если я однажды устану работать первым номером, а мой брат, Марио, попросит меня ему ассистировать — я помогу.

Каннаваро является чемпионом мира-2006 в составе сборной Италии. 51-летний экс-защитник наиболее известен по выступлениям за «Наполи», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал».

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/marcel-lichka-intervyu-glavnogo-trenera-dinamo-o-kannavaro-shtrafe-ot-kdk-i-aleksandre-mostovom-2273052/

Фабио Каннаваро
Футбол
РПЛ
Марцел Личка
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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