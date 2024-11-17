Личка о Каннаваро: «Встретились, вспомнили, как играли в 2019 году. Для меня это был сюрприз»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал об общении с чемпионом мира в составе сборной Италии Фабио Каннаваро.

Ранее Личка и Каннаваро приняли участие в турнире Winline LPL Cup по паделу.

— Теперь у вас в Википедии будет строчка: «Обыграли Каннаваро».

— Это в падел, ха-ха. В футбол — нет. Но можно сказать, что и в футболе. Мы с Фабио однажды встретились во время товарищеской игры, когда он работал в Китае. Мы играли с «Гуанджоу», плюс-минус 2019 год. Выиграли 2:0. Но это неважно. Говорил с Фабио, у него проблемы с коленом. Это тяжело. У меня, например, болит ахилл. Две игры провел, уже чувствую, болит. У меня хороший партнер — Армиче (тренер «Динамо» по физподготовке Армиче Вега, — прим. «СЭ»). Он играет, сохраняет много мячей, а я стараюсь не мешать (смеется).

— Что-то успели обсудить еще с Фабио?

— Да, честно скажу, для меня был сюрприз... Когда мы встретились, сказал [про тот матч в Китае]. Он ответил: «Да-да, я помню». Было приятно. Вчера немного поговорили. Спросил, как у него идет жизнь. Потом и с Пануччи поговорили. У него мама чешка, и у него тоже чешский паспорт, ездит в Прагу. Поэтому поговорили по-чешски. С Венсаном Кандела тоже пообщались. Футбольный мир маленький. Когда человек играл на каком-то уровне, можно встретить его и позже (улыбается).

— Фабио Каннаваро сейчас без клуба. Может быть, пригласить его в штаб «Динамо»?

— Так Фабио работает как главный тренер. Он должен работать главным, а не в качестве ассистента. Если бы я был на месте Фабио, тоже бы искал варианты стать главным тренером. Но если я однажды устану работать первым номером, а мой брат, Марио, попросит меня ему ассистировать — я помогу.

Каннаваро является чемпионом мира-2006 в составе сборной Италии. 51-летний экс-защитник наиболее известен по выступлениям за «Наполи», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал».

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