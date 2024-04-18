Личка рассказал о целях «Динамо» на остаток сезона в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что команда в РПЛ должна сосредоточиться на борьбе за третье место.

— Задача в чемпионате — удержать третье место?

— Да, нам надо сосредоточиться в борьбе за третье место, — цитирует Личку «РБ Спорт».

В РПЛ команда Лички занимает третье место, отставая от «Краснодара» на пять очков и на девять от «Зенита».

21 апреля «Динамо» сыграет с «Пари НН» в 25-м туре чемпионата России.