Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:56

Личка рассказал, что тратит в месяц в Москве 500 евро

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, сколько тратит денег в месяц.

«Захарян рассказал, что тратит в Испании 2-3 тысячи евро? Это много! Почему так много? (Смеется.) Если я потрачу больше 500 евро за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин. Я максимум трачу в месяц в Москве 500 евро — мне этого хватает», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

46-летний специалист с лета 2023 года возглавляет «Динамо». До этого он работал в «Оренбурге».

На данный момент бело-голубые под руководством Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России (38 очков).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Марцел Личка
1
Читайте также
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады-2024
Стало известно об испытании Западом на Украине вызывающего рак препарата
«Долгие два года» закончились: Иван Федотов доехал до «Филадельфии». Скоро – дебют в НХЛ?
Захарова оценила состояние Зеленского после его слов о переговорах с РФ
Кладбища Европы растут из-за ликвидированных наемников ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
«Крылья» — «Зенит»: ничья после первого тайма
«Крылья» — «Зенит»: гости отыгрались благодаря дебютному голу Артура
«Зенит» сравнял счет в матче с «Крыльями Советов». Онлайн-трансляция матча
Вахания: «Обидно, что старт сезона для «Ростова» получился неудачным, но мы сами виноваты»
«Крылья» — «Зенит»: хозяева открыли счет на первых секундах
«Факел» — «Оренбург»: время начала и где смотреть матч РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Факела» Якимов о работе барменом: «Самые большие чаевые — 500 рублей»

«Факел» — «Оренбург»: время начала и где смотреть матч РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости