Личка рассказал, что тратит в месяц в Москве 500 евро

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, сколько тратит денег в месяц.

«Захарян рассказал, что тратит в Испании 2-3 тысячи евро? Это много! Почему так много? (Смеется.) Если я потрачу больше 500 евро за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин. Я максимум трачу в месяц в Москве 500 евро — мне этого хватает», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

46-летний специалист с лета 2023 года возглавляет «Динамо». До этого он работал в «Оренбурге».

На данный момент бело-голубые под руководством Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России (38 очков).