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Щетинин — об эмоциях после гола в ворота «Динамо»: «Переживаю, как и вся страна»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о своих эмоциях после забитого гола в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

«Эмоций никаких. Я переживаю, как и вся страна. Когда такое случается — все должны объединиться», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек. 29-го числа игроки «Динамо» и «Ростова» вышли на матч 22-го тура РПЛ в футболках с изображением журавлей в память о жертвах в «Крокусе».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-shhetinin-moe-prazdnovanie-gola-ya-perezhivayu-kak-i-vsya-strana/
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
1
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1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
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 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
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12
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13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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 - : -
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