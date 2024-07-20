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Сегодня, 10:15

Личка рассказал, в каком случае Скопинцев играет в два раза лучше

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал об игре защитника Дмитрия Скопинцева.

— Зимой вы говорили, что не рассматриваете вариант возвращения налево в оборону Лаксальта. Теперь его используете на этой позиции.

— Да, теперь это стало актуально. Отпала опция с Паршивлюком, нет Маричаля. Фактически у Скопинцева нет другой альтернативы, кроме Лаксальта. Разве что смещать туда центрального защитника Лепского. А Скопинцеву обязательно нужен конкурент. Когда он в комфортной зоне, то его качества падают. Когда чувствует давление, то играет в два раза лучше. Что у Диего хорошо, так это футбольный интеллект. И позиция знакомая: действовал на ней в Италии, в сборной. Мне понравилось, как он сыграл слева в контрольных матчах. Хорошо, правильно. Понятно, что Скопинцев хорош при атакующих действиях. Но когда там выходил Паршивлюк, то было больше дисциплины и баланса. Показательна статистика при Сергее за 2 года, когда он играл не на своей привычной позиции справа, а слева и в центре: 13 игр — 9 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Это значит, что мы хотим играть активно, атаковать, но защитник в первую очередь должен думать об обороне, а потом уже об атаке. У Скопинцева много желания, он старается, бегает и вперед, и назад. Но порой стоит понимать, когда игру лучше немного успокоить, посмотреть, что за спиной, найти баланс.

Марцел Личка. «Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне

Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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