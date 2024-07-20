Личка рассказал, в каком случае Скопинцев играет в два раза лучше
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал об игре защитника Дмитрия Скопинцева.
— Зимой вы говорили, что не рассматриваете вариант возвращения налево в оборону Лаксальта. Теперь его используете на этой позиции.
— Да, теперь это стало актуально. Отпала опция с Паршивлюком, нет Маричаля. Фактически у Скопинцева нет другой альтернативы, кроме Лаксальта. Разве что смещать туда центрального защитника Лепского. А Скопинцеву обязательно нужен конкурент. Когда он в комфортной зоне, то его качества падают. Когда чувствует давление, то играет в два раза лучше. Что у Диего хорошо, так это футбольный интеллект. И позиция знакомая: действовал на ней в Италии, в сборной. Мне понравилось, как он сыграл слева в контрольных матчах. Хорошо, правильно. Понятно, что Скопинцев хорош при атакующих действиях. Но когда там выходил Паршивлюк, то было больше дисциплины и баланса. Показательна статистика при Сергее за 2 года, когда он играл не на своей привычной позиции справа, а слева и в центре: 13 игр — 9 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Это значит, что мы хотим играть активно, атаковать, но защитник в первую очередь должен думать об обороне, а потом уже об атаке. У Скопинцева много желания, он старается, бегает и вперед, и назад. Но порой стоит понимать, когда игру лучше немного успокоить, посмотреть, что за спиной, найти баланс.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -