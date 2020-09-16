Стала известна судейская бригада на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Спартаком». Встреча пройдет 20 сентября, начало — в 16.30 (мск).

Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников. Помощники судьи — Егор Болховитин и Рашид Абусуев, ВАР — Виталий Мешков, АВАР (ассистент видеоарбитра) — Константин Шаламберидзе. Резервный судья — Иван Сиденков.

Другие матчи тура судят:

18 сентября

«Краснодар» — «Химки»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Роман Усачев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Вячеслав Харламов.

19 сентября

«Урал» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Алексей Ширяев; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Алексей Матюнин; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — «Ротор»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Гончар.

20 сентября

«Арсенал» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Станислав Васильев; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Колобаев.

«Уфа» — ЦСКА: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Арам Петросян; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Локомотив» — «Тамбов»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Александр Богданов, Адлан Хатуев; резервный судья — Максим Матюнин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Алексей Румянцев.

21 сентября

«Динамо» — «Ахмат»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Геннадий Куличенков.