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Сегодня, 11:10

Лещук заявил, что «Динамо» приспосабливается к требованиям Йокановича

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о работе под руководством главного тренера Славиши Йокановича.

«Да, был разговор в раздевалке о том, что у нас не получается. Хорошо, что мы начали об этом говорить. Поэтому коннект есть, думаю, что мы двигаемся в правильном направлении.

Примерно одинаково нужно было привыкать и к Шварцу, и к Йокановичу. Они в первый раз оказались в России, для нас были новые требования, поэтому примерно все то же самое", — цитирует игрока Metaratings.ru.

Серб возглавил «Динамо» в июне 2022 года. После 13 туров клуб занимает 8 место в РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/leshchuk-my-potikhonku-prisposablivaemsya-k-trebovaniyam-yokanovicha-1389208/
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
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