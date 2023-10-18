Лещук — о посещении матча ХК «Динамо»: «Первый раз на хоккее, радости больше, чем на футболе»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что думает о посещении матча хоккейного «Динамо» в рамках КХЛ. Встреча завершилась победой московского клуба в серии буллитов со счетом 3:2.

«Первый раз на хоккее, радости больше, чем на футболе. Осталось дожать «Северсталь», — написал Лещук в своем Telegram-канале.

«Динамо» набрало 27 очков и поднялось на третье место турнирной таблицы «Запада». У «Северстали» — 19 очков и 8-е место.