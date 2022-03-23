Лещенко назвал глупостью исключение Захаряна из топ-50 лучших молодых футболистов мира

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал исключение российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из списка 50 лучших молодых футболистов мира по версии портала Goal.com.

«А что это решает для него? Поверьте мне, в ближайшее время ему это не пригодится. Конечно, это несправедливо, это глупость. Спорт и культура всегда были вне политики, но сейчас есть какое-то непонятное движение», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Захарян входил в список топ-50 лучших молодых футболистов мира, где занимал одиннадцатую строчку. В данный момент вместо его фамилии указано «нет игрока».

В текущем сезоне 18-летний Захарян провел 23 матча за «Динамо», забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.