Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:38

Лепехин: «Что такого произошло, что Семак должен сейчас подвергаться критике? Ничего не случилось»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ветеран «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о положении дел в петербургской команде перед зимней паузой в РПЛ.

В 17-м и 18-м турах чемпионата России сине-бело-голубые уступили «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

«Есть-ли у меня кредит доверия к тренерскому штабу? Я даже не ставлю такой вопрос. А что такого произошло, что Семак должен сейчас подвергаться какой-то критике? Ничего не случилось. Даже если команда не выиграет чемпионат, в чем проблема? А, скорее всего, «Зенит» и в этом году возьмет золото. Семак держит лицо и правильно поступает, чтобы не нервировать футболистов», — цитирует Лепехина «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» уходит на зимнюю паузу в РПЛ занимая 2-е место в турнирной таблице с 39 очками, 1-е место занимает «Краснодар» с аналогичным количеством очков.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Константин Лепехин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Читайте также
Международный день художника отметят 8 декабря
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Трамп заявил о работе над концепцией завершения конфликта на Украине
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб
Популярное видео
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Судьи чаще ошибались в пользу «Краснодара»» и против двух «Динамо», «Зенита» и «Локо»

Семин — о чемпионской гонке: «На мой взгляд, более предпочтителен «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 1
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 1 : 0
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости