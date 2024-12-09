Семин — о чемпионской гонке: «На мой взгляд, более предпочтителен «Спартак»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» подвел итоги первой части сезона РПЛ.

«Самое главное, что чемпионат проходит интересно. Большое количество людей приходит на матчи. На сегодняшний момент в лиге нет явного лидера и есть шесть команд, которые будут до последнего претендовать на титул. И это хорошо. Из шести этих команд, на мой взгляд, более предпочтителен «Спартак», который показывает хороший уровень игры, мотивацию и интерес к игре. Что будет после большого отпуска, сложно сказать. К тому же мы знаем, что этот период хорошо использует Семак, который хорошо знает, как вести подготовку. И по всей видимости, перестроения будут в «Зените», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» после 18 туров набрал 37 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. У «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков.