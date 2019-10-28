Лепехин и Тюкавин продлили контракты с «Динамо»

Игроки молодежной команды Владислав Лепехин и Константин Тюкавин продлили контракты с «Динамо», заключив долгосрочные договоры, сообщает официальный сайт клуба.

17-летний Лепехин — центральный полузащитник. В прошлом сезоне хавбек дебютировал за «молодежку» бело-голубых 9 мая в домашнем матче с «Ростовом» (3:0). В этом сезоне игрок по большей части задействован в играх Юношеской футбольной лиги.

17-летний Тюкавин — нападающий, с ранних лет защищающий цвета Академии «Динамо» имени Льва Яшина. Дебют Тюкавина за динамовский «дубль» состоялся в прошедшем сезоне в гостевой встрече с «Уфой» (2:1) в возрасте 16 лет. В сезоне-2019/20 на счету Тюкавина 11 матчей и два забитых гола.

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