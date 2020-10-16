Леонид Трахтенберг: «Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак»
Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, что защитник сборной России Юрий Жирков мечтал играть за красно-белых. Футболист начал карьеру в «Спартаке» из Тамбова, позднее выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», а с 2016 года выступает за «Зенит».
— Юра Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак», все усилия прилагал, чтобы играть за «Спартак», — сказал Трахтенберг в интервью хавбеку клуба Роману Зобнину на YouTube-канале «Спартака». — Но не его вина, что он ни разу не сыграл за «Спартак».
Даже когда в мы Лондоне играли с «Челси», он меня попросил завести его в раздевалку к Карпину и поговорить: когда меня уже возьмет «Спартак». Но, повторяю, не все было в его силах. А он еще когда в Тамбове играл, с детства всегда болел за «Спартак».
Трахтенберг имеет в виду матч группового турнира Лиги чемпионов-2010/11, когда «Челси» обыграл «Спартак» 2:0, а Жирков отметился голом за лондонцев.
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https://www.youtube.com/watch?v=EO6xh5-THlM&feature=emb_title