Леонид Слуцкий: «Ужасно мучаюсь в самоизоляции»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «СЭ» рассказал о проблемах карантина из-за пандемии коронавируса.

— Я дома, самоизолируюсь, ужасно мучаюсь, — заявил Слуцкий. — До этого у меня было все четко расписано — от завтрака до самоподготовки и теоретических занятий. Когда день не спланирован или занять просмотром сериалов, я мучаюсь, и процесс адаптации продолжается, и он очень тяжелый. Я еще не научился жить в этом состоянии и о чем думать и заботиться. Меня больше беспокоит состояние мамы, потому что коронавирус опасен для пожилых людей. Всегда гнетет неопределенность.