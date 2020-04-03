Леонид Слуцкий: «Ужасно мучаюсь в самоизоляции»
12:27
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «СЭ» рассказал о проблемах карантина из-за пандемии коронавируса.
— Я дома, самоизолируюсь, ужасно мучаюсь, — заявил Слуцкий. — До этого у меня было все четко расписано — от завтрака до самоподготовки и теоретических занятий. Когда день не спланирован или занять просмотром сериалов, я мучаюсь, и процесс адаптации продолжается, и он очень тяжелый. Я еще не научился жить в этом состоянии и о чем думать и заботиться. Меня больше беспокоит состояние мамы, потому что коронавирус опасен для пожилых людей. Всегда гнетет неопределенность.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020