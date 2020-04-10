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Леонид Слуцкий: «Уровень стресса тренера, как у шахтера после двух дней в завале»

13:08
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «СЭ» рассказал, как справляется со стрессом после неудачных матчей.

— Я несколько лет назад я работал с психофизиологом, — признался Слуцкий. — Он вешал специальные датчики во время игры. Они показали, что уровень стресса тренера как у шахтера, который несколько суток провел в завале. Сложно оценить уровень стресса и как с ним бороться. Я просто подружился со своим стрессом. После неудачных матчей не борюсь с депрессией, а просто стараюсь с ней сосуществовать.

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