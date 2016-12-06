Леонид Слуцкий: "Не говорю ЦСКА "прощай"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал решение покинуть армейский клуб. Наставник поблагодарил руководство, футболистов и тренерский штаб красно-синих. Сегодня было объявлено, что специалист уйдет в отставку после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

– Семь лет – это огромное время для тренера, и эти годы являются лучшими в моей тренерской карьере, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Слуцкого. – В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, с кем мы вместе работали, делали общее дело: руководство клуба, футболистов, тренерский штаб, обслуживающий персонал, работников клуба и, разумеется, болельщиков.

Считаю, что нам можно гордиться проделанной работой – не только трофеями, но и тем, что все шесть полноценных сезонов начиная с 2010 года ЦСКА оказывался в тройке призеров. Ни один сезон, по существу, не был провален, в том числе и нынешний, в котором команда идет третьей и сохраняет шансы на самые высокие места.

В условиях современной конкуренции в российском первенстве, по моему мнению, это сумасшедший показатель стабильности. Такое удавалось за эти шесть лет только нам и "Зениту", причем с питерцами мы разделили все основные награды поровну: на счету обоих клубов по три чемпионства, два вторых места и одному третьему.

Горжусь, что работал в таком клубе, как ЦСКА, с такими людьми. Пытался соответствовать всем поставленным задачам. Без сложностей порой не обходилось, как это обычно и бывает в любом большом, глобальном, важном деле. Бывали разные периоды, но мы с честью справлялись со всеми сложностями.

Думаю, мы подарили болельщикам ЦСКА немало мгновений радости и удовольствия, много ярких матчей и побед. Не сомневаюсь, что победные традиции будут продолжены. Команда и клуб ПФК ЦСКА всегда будут для меня частью моей семьи, и это не высокопарные слова, это на самом деле так.

Хотел бы еще раз сказать всем "спасибо" и выразить уверенность в том, что я не говорю клубу "прощай", я говорю "до свидания".

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!