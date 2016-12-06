Леонид Слуцкий: "Не говорю ЦСКА "прощай"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал решение покинуть армейский клуб. Наставник поблагодарил руководство, футболистов и тренерский штаб красно-синих. Сегодня было объявлено, что специалист уйдет в отставку после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".
– Семь лет – это огромное время для тренера, и эти годы являются лучшими в моей тренерской карьере, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Слуцкого. – В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, с кем мы вместе работали, делали общее дело: руководство клуба, футболистов, тренерский штаб, обслуживающий персонал, работников клуба и, разумеется, болельщиков.
Считаю, что нам можно гордиться проделанной работой – не только трофеями, но и тем, что все шесть полноценных сезонов начиная с 2010 года ЦСКА оказывался в тройке призеров. Ни один сезон, по существу, не был провален, в том числе и нынешний, в котором команда идет третьей и сохраняет шансы на самые высокие места.
В условиях современной конкуренции в российском первенстве, по моему мнению, это сумасшедший показатель стабильности. Такое удавалось за эти шесть лет только нам и "Зениту", причем с питерцами мы разделили все основные награды поровну: на счету обоих клубов по три чемпионства, два вторых места и одному третьему.
Горжусь, что работал в таком клубе, как ЦСКА, с такими людьми. Пытался соответствовать всем поставленным задачам. Без сложностей порой не обходилось, как это обычно и бывает в любом большом, глобальном, важном деле. Бывали разные периоды, но мы с честью справлялись со всеми сложностями.
Думаю, мы подарили болельщикам ЦСКА немало мгновений радости и удовольствия, много ярких матчей и побед. Не сомневаюсь, что победные традиции будут продолжены. Команда и клуб ПФК ЦСКА всегда будут для меня частью моей семьи, и это не высокопарные слова, это на самом деле так.
Хотел бы еще раз сказать всем "спасибо" и выразить уверенность в том, что я не говорю клубу "прощай", я говорю "до свидания".
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/leonid-slutskiy-ya-ne-govoryu-pfk-cska-proshchay-ya-govoryu-do-svidaniya/
LemieuxMario
пошел с еремой кокс нюхать)))
00:04
engineer75
Спасибо!
23:37 6 декабря
Костариканец
ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ: "НЕ ГОВОРЮ ЦСКА "ПРОЩАЙ" ===== Скажи: "Привет, ДИНАМО!!!" через полгода.
22:36 6 декабря
Костариканец
Лео - айда в Динамо. А то выйдем в РФПл, а тренера нормального и нету. Не с Калитой же играть в СОГАЗе.
22:35 6 декабря
Костариканец
Лео, вернись!
22:15 6 декабря
VVSh71
22:07 6 декабря
VVSh71
мой сын 2009 г.р. другого тренера и не знал. переживает. удачи Вам, Леонид Викторович!
22:07 6 декабря
Красно синий
Леонид,спасибо. Удачи! Если станешь сильнее-добро пожаловать!
22:05 6 декабря
lvc47_ck
Вот те на))) Такая радость по случаю ухода физруцкого, а он еще может оказывается вернуться)))))))) Леня, куда угодно - только не в ЦСКА !
21:56 6 декабря
Kadym
Леонид Удачи тебе. Желаю тебе найти достойный вариант с командой,конечно же в Англии как ты и хотел!
21:56 6 декабря
Krivoi
Спасибо за все!!!
21:53 6 декабря
Vedi
Ну , что посмотрим на Слуцкого в Краснодаре . Краснодар будет усиливаться во всех направлениях .
21:49 6 декабря
Очень плохой мальчик
7 лет-это мелочи.Венгер 20 лет уже Арсеналом руководит.
21:39 6 декабря
utilizator
давно пора
21:37 6 декабря
баламошка
Вот непруха то у цсковцев) Он ещё и вернуться к ним может) Лёня, не надо так угрожать!
21:36 6 декабря
ЦСКА71
Спасибо
21:35 6 декабря
evgperovo
давай удачи.я уже все в июне 16-го пожелал
21:26 6 декабря
hldnkvi
Леонид Викторович, спасибо!!! Большого клуба и успехов на новом месте!
21:21 6 декабря