Леонид Слуцкий: «Нацеливаемся на атакующий футбол»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил готовность команды к матчу 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Крыльев Советов».

— Давно не играли на родном стадионе, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Сейчас очень много газонов, которые прошиты искусственной нитью. Этот стадион не имеет такой технической возможности, но, учитывая время года, регион, то поле в хорошем состоянии. Пусть и не в идеальном, как и многие стадионы по всей России.

Мы нацеливаемся на атакующий футбол. Это трудно сразу делать. Не хватило ресурса, чтобы сломать насыщенную оборону «Тамбова». Хотим показывать открытий и зрелищный футбол. Надеюсь, что получится.