Леонид Слуцкий: "Если наши клубы хотят взять Доана, придется переплачиват"

В гостях у "СЭ" побывал главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий. На прошлой неделе он несколько дней находился в Москве и, заехав в редакцию "СЭ", почти три часа беседовал с нашими журналистами.

– Японец Доан из "Гронингена", которого сватают в "Спартак" и ЦСКА, действительно крут?

– Молодой, левоногий, очень быстрый. Точно знаю, что "Гронингену" делала предложение одна достаточно большая европейская команда – 9 миллионов евро. Клуб отверг этот вариант. То есть это точно будет дорого, будет высокая конкуренция. Его знают в Европе, и если наши клубы хотят его взять, придется переплачивать. Игрок уже засвечен на серьезном уровне.

– "Спартак" присматривался к Мусонде...

– Это бриллиант в прошлом поколении игроков "Челси", из которого вышли Лофтус-Чик, Ола Айна, Палмер. Они дважды выигрывали юношескую Лигу чемпионов. Мусонда был звездой на том уровне. Он провел с нами очень мало тренировок, но когда я увидел его на занятии, сразу возник вопрос – что он вообще тут делает. Это принципиально другой уровень. У Мусонды было две аренды: в "Реал Сосьедад" и "Селтик". В "Реале" у него хоть какая-то практика была. А в "Селтике" Мусонду посадили на лавку и через полгода "Челси" его вернул. Это невероятно талантливый юноша. Можно вспомнить Овусу-Обейе. Что-то похожее. Мусонда – лидер поколения с кучей качеств, но на взрослом уровне себя пока не реализовал. Почему – не знаю. (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Слуцкого