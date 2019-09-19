Леонид Федун: «Венгер? Напишите еще про Моуринью»
14:29
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как прошло заседание исполкома РФС. Также он прокомментировал информацию о том, что экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить московский клуб.
— Как всегда очень активно, бурно и конструктивно.
— Список арбитров утвердили?
— Все вопросы лучше к Дюкову.
— Про Венгера много писали..
— Напишите еще про Моуринью, можете писать, что хотите. Это же ваши фантазии, не мои. (Александр Рогулев)
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