Леонид Федун: «Венгер? Напишите еще про Моуринью»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как прошло заседание исполкома РФС. Также он прокомментировал информацию о том, что экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить московский клуб.

— Как всегда очень активно, бурно и конструктивно.

— Список арбитров утвердили?

— Все вопросы лучше к Дюкову.

— Про Венгера много писали..

— Напишите еще про Моуринью, можете писать, что хотите. Это же ваши фантазии, не мои. (Александр Рогулев)

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