Леонид Федун: "Провести предсезонный турнир в Сочи намного дороже, чем в Австрии"

Провести предсезонный турнир с участием российских футбольных клубов в июне в Сочи намного дороже, чем в Австрии. Об этом журналистам сообщил владелец "Спартака" Леонид Федун.

Турнир Кубок Париматч Премьер, в котором играют "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов", проходит в австрийском Пеллау.



- Почему бы такие турниры не делать, например, в России? - вопрос Федуну.

- Только что говорили с организатором. Он говорит, что это невозможно. Если делать в Сочи, то это будет намного дороже. И очень плохая транспортная доступность. В Москве - только если для московских команд. Не знаю, насколько это будет корректно. Мы, например, с удовольстием за Москву. Других городов просто нет.



- В Сочи четыре базы к чемпионату мира построили.

- В июне отели стоят примерно в три раза дороже, чем здесь, а аренда поля - примерно в два раза. Понимаю, что это хорошо для Краснодарского края, но... Зимой, когда Сочи пустой, - да, там можно делать турниры. Но многое от погоды зависит. Там могут быть сильные дожди.



Надо в каком-то городов делать.... В Нижнем Новгороде, например. В Саранске. Надо просто об этом задуматься, поля сделать, гостиницы. (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр