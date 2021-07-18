Леонид Федун приехал на матч «Спартак» — «Химки»
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прибыл на матч Кубка Матч Премьер между красно-белыми и «Химками».
Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, начало — в 20.00 (мск).
— Когда ждать трансферы? — спросил у Федуна корреспондент «СЭ».
Председатель совета директоров «Спартака» улыбнулся и не стал отвечать на вопрос.
Ранее на товарищеском турнире «Спартак» одержал победы над «Сочи» и «Рубином» (оба матча — 4:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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