Леонид Федун: «Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, какие задачи ставятся перед новым главным тренером клуба Доменико Тедеско. После 12-и туров московская команда занимает 12-е место, набрав 14 очков.

— Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет, — цитирует Федуна «Комсомольская правда». — Есть только осознание того, что следующий матч должен быть выигран. Вот и все.

— Тогда, значит, надежда есть все-таки. А что не хватает для побед «Спартаку» сейчас?

— Удачи и опыта. Сегодня это самая молодая команда.

— Какие вы ставите задачи перед тренером?

— На этот сезон сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул.

— А медали?

— Да. Но не в этом сезоне.

— А в следующем?

— У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется.

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