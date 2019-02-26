Леонид Федун: "Для Дюкова задача развития российского футбола всегда будет приоритетной"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "Известиям" объяснил, почему поддержал кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС.
– Почему вы поддержали кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС?
– Я знаю его как успешного менеджера нефтяной компании, моего коллегу. Дюков добился впечатляющих результатов. Поэтому у меня нет сомнений, что те технологические наработки, которые у него есть, а также опыт в построении организации и ее успешной работы будут применены и в футболе. Я могу это только приветствовать.
– Александр Дюков более десяти лет проработал на руководящих должностях в "Зените". Не будет конфликта интересов теперь, когда он возглавил весь российский футбол?
– Насколько я знаю Александра, для него задача развития российского футбола всегда будет приоритетной.
Дополнительная информация
https://iz.ru/849802/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/kononovu-nuzhno-vremia-chudes-ne-byvaet