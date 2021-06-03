«Локомотив» объявил об уходе Сухины
«Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды, информирует пресс-служба клуба в Twitter.
«Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Сухина — известный в прошлом арбитр ФИФА, обслуживал матчи РПЛ с 2001 по 2012 год. После завершения судейской карьеры инспектировал игры чемпионата России.
В 2013-2016 годах являлся заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС. В «Локомотиве» Сухина работает с марта 2017 года.
Футбольный клуб «Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды.— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 3, 2021
Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/y9BZPgyQLs
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