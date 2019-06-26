Леандро Паредес: "Я остаюсь в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес заявил, что останется в команде. До перехода в парижский клуб аргентинец выступал за "Зенит". Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в Санкт-Петербург.

- Да, я остаюсь в Париже. Я чувствую себя хорошо здесь, - цитирует футболиста ESPN. - Слухи об уходе? Нет, ничего такого не произошло. Я остаюсь в Париже и никуда не ухожу.

24-летний футболист в прошедшем сезоне провел 44 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. В январе 2019 года "ПСЖ" приобрел Паредеса у петербургского клуба за 40 миллионов евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2023 года.

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