Лаврову на день рождения подарили футболку "Спартака"

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову подарили футболку с автографами игроком "Спартака", сообщает RT. Сегодня ему исполнилось 69 лет.
Лавров 21 марта находился в Сан-Марино с официальным визитом. Российские журналисты поздравили министра. Над фамилией Лаврова была написана фраза highly likely (весьма вероятно), которая в последнее время вошла в обиход политиков.
Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl– RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
Загрузка...