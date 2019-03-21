20:02 | Футбол — РПЛ

Лаврову на день рождения подарили футболку "Спартака"

0
Обсудить

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову подарили футболку с автографами игроком "Спартака", сообщает RT. Сегодня ему исполнилось 69 лет.

Лавров 21 марта находился в Сан-Марино с официальным визитом. Российские журналисты поздравили министра. Над фамилией Лаврова была написана фраза highly likely (весьма вероятно), которая в последнее время вошла в обиход политиков.

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ