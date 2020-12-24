Ларссон вспомнил о своих эмоциях после дубля в ворота «Локомотива»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, как был рад забить два гола в ворота «Локомотива» в матче 14-го тура чемпионата России в сезоне-2019/20.

Футболист оформил дубль за две минуты, на глазах у своего отца Хендрика Ларссона. Известный в прошлом футболист наблюдал за игрой сына с трибуны.

— Отец мне тогда сказал, что очень горд. Некоторое время я был в его тени. Но он заметил мой прогресс, — цитирует Ларссона RT. — Я забил два гола команде Лиги чемпионов. Он был очень счастлив и горд. Все это видели: мама, сестра, моя девушка.

Для меня это был очень важный момент. Я совершил прорыв. Так как после перехода в «Спартак» я не очень проявлял себя. И после этого дубля я почувствовал себя намного лучше.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 23-летний швед забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах чемпионата.