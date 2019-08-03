Ларссон надеется дебютировать в матче с "Ахматом"

Новичок "Спартака" нападающий Джордан Ларссон выразил надежду, что сможет принять участие в матче 5-го тура чемпионата России с "Ахматом" (11 августа).

– Сыграю ли я в следующем туре? Надеюсь на это. Во всяком случае, мне бы очень этого хотелось, – сказал Ларссон.

22-летний швед пропустит сегодняшний домашний матч 4-го тура РПЛ с "Динамо", но проведет автограф-сессию на спартаковском стадионе. (Александр Рогулев)

"СЭ" проведет трансляцию матча "Спартак" - "Динамо". Встреча состоится в субботу, 3 августа, начало - в 19.00.

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