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Сегодня, 12:09

Ларин считает, что в РПЛ должно быть больше российских футболистов

Виктория Кравченко
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин считает, что в РПЛ слишком много легионеров. Он также отметил, что лига стала более конкурентной.

«Если учитывать, что чемпионат стал чуть-чуть слабее, значит РПЛ стала более конкурентной. В целом ничего плохого в этом не вижу. Единственное, есть обеспокоенность, что в российском чемпионате играют 110 легионеров. Я не очень понимаю зачем столько иностранцев в нынешних реалиях. Есть борьба за чемпионство, зачем такое количество легионеров нужно? Топовыми вряд ли можно назвать все 110 человек», — цитирует Ларина «РБ Спорт».

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. В сентябре 2022 года его признали виновным в мошенничестве с документами на регистрацию футболистов и приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

24 мая 2023 года Московский городской суд принял апелляцию защиты Ларина, сократил срок наказания подсудимого до 2,5 лет, а также заменил приговор на условный.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-larin-toplyu-za-rossijskih-futbolistov-v-rpl-ih-dolzhno-by-t-bol-she/
Николай Ларин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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