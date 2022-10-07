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7 октября, 13:30

Лахтер: «Алиев — это животное! Нелюдь!»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Алиев.
Фото AFP

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем клиенте — экс-полузащитнике киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александре Алиеве.

— Как Милевский от вас уходил?

— Наш контракт еще действовал. Но Миля забыл заплатить агентские, перестал отвечать на звонки. Ладно, Бог ему судья.

— С тех пор виделись?

— Ни разу. К Миле я всегда относился с пиететом. Рубаха-парень, улыбака. С ленцой, не очень умный, но не подонок. Хотя со мной обошелся непорядочно, до этого у меня не было к нему вопросов. А вот его закадычный кент — конченая мразь! Нелюдь! Маргинал!

— Вот как?

— Алиев — это вообще животное. О чем я ему говорил в глаза. Как можно бить беременную жену?! Такая трусливая гнида... Типа телефонного жулика. Издалека хорохорится, а как один на один — меняет памперсы. У Алиева было множество не просто неблаговидных поступков — откровенно скотских, паскудных! Уверен, рано или поздно последует расплата. Как у Высоцкого — «В конце пути придется рассчитаться».

Арсен Венгер, Андрей Аршавин и&nbsp;Деннис Лахтер. Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»

Александр Алиев
ФК Локомотив (Москва)
Деннис Лахтер
6
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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