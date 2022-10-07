Лахтер: «Алиев — это животное! Нелюдь!»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем клиенте — экс-полузащитнике киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александре Алиеве.

— Как Милевский от вас уходил?

— Наш контракт еще действовал. Но Миля забыл заплатить агентские, перестал отвечать на звонки. Ладно, Бог ему судья.

— С тех пор виделись?

— Ни разу. К Миле я всегда относился с пиететом. Рубаха-парень, улыбака. С ленцой, не очень умный, но не подонок. Хотя со мной обошелся непорядочно, до этого у меня не было к нему вопросов. А вот его закадычный кент — конченая мразь! Нелюдь! Маргинал!

— Вот как?

— Алиев — это вообще животное. О чем я ему говорил в глаза. Как можно бить беременную жену?! Такая трусливая гнида... Типа телефонного жулика. Издалека хорохорится, а как один на один — меняет памперсы. У Алиева было множество не просто неблаговидных поступков — откровенно скотских, паскудных! Уверен, рано или поздно последует расплата. Как у Высоцкого — «В конце пути придется рассчитаться».